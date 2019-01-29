أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك ومصر المقاصة

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تصطدم أهداف الزمالك بطموح مصر المقاصة الذي يسعى لتجاوز هزيمة الأهلي الأخيرة، وتحقيق نتيجة إيجابية للاستمرار في المربع الذهبي ومطاردة الأحمر على المركز الثالث

يحتضن استاد بتروسبورت، بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن مواجهات الجولة العشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، والتي سيقودها تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم الدولي صاحب الـ32 عامًا محمود البنا كحكم ساحة، بينما سيعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسامي هلهل، وسيكون عمرو رمضان حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي ومحمود ناجي حكمًا خامسًا.

وفرض التعادل كلمته في آخر ظهور لنادي الزمالك بالدوري، أمام بيراميدز، بنتيجة (3-3)، في واحدة من أجمل مواجهات الدوري الممتاز، مساء الخميس الماضي، على ملعب بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة، حيث تقدم الزمالك بهدف التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 7، وتعادل بيراميدز بهدف البوركيني إريك تراوري في الدقيقة

وفرض التعادل كلمته في آخر ظهور لنادي الزمالك بالدوري، أمام بيراميدز، بنتيجة (3-3)، في واحدة من أجمل مواجهات الدوري الممتاز، مساء الخميس الماضي، على ملعب بتروسبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة، حيث تقدم الزمالك بهدف التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 7، وتعادل بيراميدز بهدف البوركيني إريك تراوري في الدقيقة 15، وتقدم الضيوف في الدقيقة 37 بهدف البرازيلي ماركوس كينو، وتعادل الزمالك بهدف محمود علاء في الدقيقة 41، ثم تقدم فرجاني ساسي للفريق الأبيض في الدقيقة 65، قبل أن يتعادل السوري عمر خربين لبيراميدز في الدقيقة 85.

بينما شهد آخر ظهور لنادي مصر المقاصة، الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة، أمام الأهلي، سجلها كل من حسين الشحات، جونيور أجاي ورمضان صبحي في الدقائق 4، 30 و77، في لقاء فرض فيه الأحمر سيطرته بمعظم أحداثه، وقدّم مباراة رائعة منذ الدقائق الأولى، والتي أقيمت الخميس الماضي، بملعب برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة.

وتغلب نادي الزمالك على مصر المقاصة في لقاء الدور الأول، بهدف نظيف أحرزه كابونجو كاسونجو الذي أعير إلى صفوف الوحدة السعودي، في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة، وشهدت المباراة إشهار الحكم محمد عادل البطاقة الحمراء في وجه الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الفيومي.

ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، صدارة جدول الترتيب، برصيد 42 نقطة (جمعها من 17 مباراة فاز 13 وتعادل 3 وخسر 1، وسجل الفريق 39 هدفًا بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا)، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الثاني، وله مواجهتان مؤجلتان.

في المقابل يحتل نادي مصر المقاصة بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الرابع بجدول الترتيب، برصيد 30 نقطة (جمعها من 19 مباراة فاز 9 وتعادل 3 وخسر 7، وسجل الفريق 21 هدفًا بينما استقبلت شباكه 19 هدفًا)، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثالث، وبفارق نقطتين عن الإنتاج الحربي الخامس.

وقرر كريستيان جروس، ضم 20 لاعبًا إلى قائمة الفريق، للمباراة، وشهدت القائمة خروج كل من حمدي النقاز لظروف أسرية، وأيمن حفني وأحمد مدبولي لأسباب فنية، ومصطفى فتحي للإصابة، ومحمود عبد الرحيم "جنش" وعبد الله جمعة للإيقاف.

وجاءت القائمة كالتالي: عماد السيد وعمر صلاح، ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم إمام وبهاء مجدي، وطارق حامد ومحمد حسن وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم ومحمد عنتر ويوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيم حسن ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وعمر السعيد وحميد أحداد وخالد بوطيب.

بينما قرر طلعت يوسف، ضم 18 لاعبا لقائمة الفريق للمباراة، وجاءت القائمة كالتالي: أحمد عادل عبد المنعم، محمود حمدي، أحمد مودي، طه عادل، محمد دسوقي، عصام صبحي، صلاح ريكو، أسامة جلال، عاصم سعيد، أحمد جمال، حسام عبد الواحد، محمد توني، ميدو جابر، شيميلس بيكلي، صلاح عاشور، باولين فوافى، جون أنطوي، مروان حمدي.

ورغم فوز الزمالك في 13 مباراة والتعادل في 3 والهزيمة في لقاء واحد فقط هذا الموسم، طالب رئيس النادي، المدرب كريستيان جروس، بالعودة إلى طريق الانتصارات بعد أن فقد نقطتين مهمتين أمام بيراميدز.

وحذر من أن أي نتيجة سلبية أمام مصر المقاصة قد تضعف حظوظ الفريق وتمنح منافسيه -خاصة الأهلي- الأمل، وقال موقع الزمالك على الإنترنت: "جروس طالب اللاعبين بالتركيز الشديد من أجل إحباط أي محاولات هجومية للمنافس وإحراز هدف مبكر للسيطرة على مجريات المباراة".

ويخطط الزمالك لتجاوز الغيابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، حيث فقد حارسه محمود جنش أمام بيراميدز وسيغيب أيضًا أمام المقاصة بسبب الإيقاف، كما لن يشارك في لقاء اليوم عبد الله جمعة الذي حصل على كارت أحمر في مباراة الفريق الأخيرة، وتم استبعاد حمدي النقاز الظهير الأيمن، بسبب عدم تركيزه مع الفريق وانشغاله بأزمة التحاق ابنته بإحدى المدارس.

وتصطدم أهداف الزمالك في مباراة اليوم بطموح مصر المقاصة الذي يسعى لتجاوز هزيمة الأهلي الأخيرة، وتحقيق نتيجة إيجابية للاستمرار في المربع الذهبي ومطاردة الأحمر على المركز الثالث.

من جهته وصف طلعت يوسف مواجهة الزمالك بأنها في غاية الصعوبة خاصة أنها تأتي بعد الهزيمة بثلاثية أمام الأهلي، وأضاف مدرب الفريق الفيومي: "سنعمل على استعادة نتائجنا القوية.. المواجهة مهمة للغاية وهدفنا العودة مجددا للانتصارات رغم صعوبة المباراة".

وجدد طلعت يوسف الثقة في مهاجمه الغاني جون أنطوي، الذي استبعده أمام المقاولون العرب والأهلي، وتأتي عودة أنطوي لتعزيز القوة الهجومية بجانب الإثيوبي شيمليس بيكيلي، علمًا بأن أنطوي أحرز سبعة أهداف مع المقاصة وصنع ثلاثة هذا الموسم.

وتشير الأرقام إلى أن الزمالك ومصر المقاصة، تواجها فى 11 مباراة طوال تاريخهما بالدورى حيث لم يلتق الفريقان من قبل فى بطولة كأس مصر، حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض، كان آخرها فى مباراة الدور الأول التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، وذلك بعد غياب 816 يومًا لم يحقق خلالها الأبيض أى انتصار على الفريق الفيومى.

بينما تعادلا فى مباراة واحدة، سجل المقاصة 17 هدفًا فى مرمى الزمالك، وسجل الأبيض 15 هدفًا فى شباك الفريق الفيومى، خرج المقاصة بشباكه نظيفة فى مبارياته أمام الزمالك 4 مرات "كلين شيت" بينما خرج الزمالك بشباك نظيفة فى مباراة واحدة أمام مصر المقاصة.

ويسعى طلعت يوسف لإنهاء عقدته أمام الزمالك، حيث سبق أن التقى أمام الأبيض فى 21 مباراة، إلا أنه لم يحقق الكثير من الانتصارات مع الفرق التى دربها وواجه بها الزمالك حيث نجح الأبيض فى تحقيق الفوز على أندية طلعت يوسف فى 11 مباراة بينما هُزم الأبيض أمامه فى 5 مباريات، وتعادلا فى 5 مباريات أخرى، سجلت أندية طلعت يوسف فى مرمى الزمالك 11 هدفًا بينما استقبل من الأبيض 28 هدفًا.

لم يدر البنا في الموسم الحالي أي لقاء للزمالك، لكن بشكل عام أدار محمود البنا للزمالك على مدار تاريخه 14 مباراة، فاز الفريق الأبيض في 8 منها وخسر مرتين وتعادل 4 مرات، وكان أول لقاء للزمالك تحت قيادة الحكم محمود البنا يوم 8 مارس 2013 بالدوري أمام الإنتاج الحربي وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 3-1.

وخسر الزمالك مع البنا مرتين، أمام بتروجت بالدوري موسم 2013 – 2014 بنتيجة 2-4، واحتسب ضربتي جزاء للفريق البترولي وضربة للفريق الأبيض، وأمام الطلائع بنتيجة 3-2 بالدوري موسم 2015 – 2016، واحتسب ضربة جزاء للطلائع وطرد علي جبر مدافع الفريق الأبيض وعبد العزيز توفيق لاعب الطلائع، وكان آخر لقاء أداره البنا للزمالك، يوم 14 مارس 2018، أمام الرجاء، وفاز الفريق الأبيض بنتيجة 4-1.