الامارات | تابع مباريات كأس بطولة أمم آسيا في ياس مول

شكرا لقرائتكم خبر عن تابع مباريات كأس بطولة أمم آسيا في ياس مول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدعو ياس مول مشجعي كرة القدم في أبوظبي وخارجها هذا الأسبوع لرؤية الكأس الذي سيقدم لأبطال أمم آسيا، والذي سيتم عرضه في ركن مخصص في ياس مول حتى المباراة النهائية يوم الجمعة 1 فبراير.

وسيتمكن الزوار، الذين يجمعهم حب هذه الرياضة، من الحصول على فرصة فريدة لرؤية الكأس وتصويره، حيث يتطلعون بحماس لمعرفة النتيجة النهائية لهذه البطولة الحماسية.

ويعد عرض هذا الكأس دليلاً على التزام ياس مول تجاه المجتمع في أبوظبي من خلال توفير تجربة تسوق وترفيه متكاملة للجميع.