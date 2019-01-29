شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل 24 متهمًا من جماهير الإسماعيلي في أحداث مباراة الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أمر المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل ٢٤ شخص من مشجعي الإسماعيلي، والمتهمين في أحداث الشغب خلال مباراة الأفريقي التونسي.

وشمل القرار تسليم من هم أقل من ١٨ سنة إلى ولي الأمر بتعهد كتابي، والإفراج عن باقي المتهمين بضمان مالي ١٠٠ جنيه.

وكانت قد أمرت النيابة العامة السبت قبل الماضي بحبس 24 شخص من مشجعي النادي الإسماعيلي 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتورط في أحداث الشغب بمحيط استاد الإسماعيلي، وجدد لهم قاضي التجديدات أسبوع، الثلاثاء الماضي.

ووجهت النيابة في التحقيقات التي باشرها المستشار محمد صادق، رئيس نيابة ثان وثالث، بحضور أحمد أبوالمجد، مسؤول التحقيقات بالنيابة العامة ، تهم التجمهر وتحريض الآخرين علي إحداث الشغب بين الجماهير، وتعطيل نشاط رياضي وحرمان المشاركين في النشاط من استكمال المباراة، واستعمال العنف والتهديد مع قوات الشرطة ورشقهم بالحجارة ومنعهم من أداء عملهم، وإتلاف سيارات نقل القوات المكلفة بتأمين المباراة.