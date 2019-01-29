اليوم.. الزمالك المصري يواجه مصر المقاصة في رحلة التربع على الصدارة

يلتقى الزمالك نظيره مصر المقاصة، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت، سعيًا لمواصلة الانتصارات فى المسابقة للاستمرار فى تصدر جدول الدورى وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه نادى بيراميدز صاحب المركز الثانى.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبوه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، فيما يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

والتقى الزمالك ومصر للمقاصة فى 11 مباراة طوال تاريخهما بالدورى حيث لم يلتق الفريقان من قبل فى بطولة كأس مصر، حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض، كان آخرها فى مباراة الدور الأول التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، وذلك بعد غياب 816 يومًا لم يحقق خلالها الأبيض أى انتصار على الفريق الفيومى، فيما تعادلا فى مباراة واحدة، سجل المقاصة 17 هدفًا فى مرمى الزمالك، بينما سجل الأبيض 15 هدفًا فى شباك الفريق الفيومى، خرج المقاصة بشباكه نظيفة فى مبارياته أمام الزمالك 4 مرات "كلين شيت" بينما خرج الزمالك بشباك نظيفة فى مباراة واحدة أمام الفريق الفيومى.

يتسلح السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، بالعناصر المميزة فى الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير مع بيراميدز بثلاثة أهداف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى، لذا حرص المدير الفنى للأبيض، على الحديث مع لاعبيه لغلق ملف هذه المباراة والتركيز فى حصد الثلاثة نقاط أمام المقاصة لإسعاد الجماهير ومواصلة المشوار فى الدورى.

يستعيد الزمالك جهود يوسف إبراهيم "أوباما" حيث سيعود للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض أمام المقاصة، بعد غيابه عن لقاء بيراميدز للإيقاف وستكون عودته على حساب محمد إبراهيم فيما يفقد الزمالك عبدالله جمعة، بعد طرده فى مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز، لذا من المقرر، أن يدفع جروس ببهاء مجدى، فى مركز الظهير الأيسر أمام المقاصة، كما يواصل مصطفى فتحى، صانع ألعاب الأبيض، الغياب عن الأبيض أمام الفريق الفيومى للإصابة.

فى المقابل، يسعى مصر للمقاصة، بقيادة طلعت يوسف لتجاوز هزيمته الأخيرة من الأهلى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى، وذلك لضمان البقاء فى المربع الذهبى، يتسلح المقاصة بعودة جون انطوى مهاجم الفريق لقيادة خط هجوم الفريق الفيومى أمام الزمالك، بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية والتى غاب على أثرها فى مباراة الأهلى الأخيرة.

ويسعى طلعت يوسف لإنهاء عقدته أمام الزمالك، حيث سبق وأن التقى أمام الأبيض فى 21 مباراة، إلا أنه لم يحقق الكثير من الانتصارات مع الفرق التى دربها وواجه بها الزمالك حيث نجح الأبيض فى تحقيق الفوز على أندية طلعت يوسف فى 11 مباراة فيما هُزم الأبيض أمامه فى 5 مباريات، وتعادلا فى 5 مباريات أخرى، سجلت أندية طلعت يوسف فى مرمى الزمالك 11 هدفًا فيما استقبل من الأبيض 28 هدفًا.