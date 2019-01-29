باريس سان جيرمان يضم مدافع روما الإيطالي

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو باريديس، قادمًا من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وقال سان جيرمان، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "يسر باريس سان جيرمان أن يعلن عن التعاقد مع ليوناردو دانيال باريديس من زينيت الروسي".

وأضاف: "سيرتبط باريديس بعقد لمدة 4 أعوام ونصف، حيث يمتد حتى صيف عام 2023، وذلك بعد أن انتهى من الفحص الطبي".

وبدأ باريديس (25 عامًا) مشواره في بوكا جونيورز الأرجنتيني، ثم انتقل إلى روما وقضى موسمين خاض فيهما 54 مباراة، وانتقل إلى زينيت في صيف عام 2017، وخاض مع الفريق 61 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 15 أخرى.

وسيرتدي الأرجنتيني الرقم 8، وقال بعد توقيعه لباريس: "أنا فخور للغاية بالانضمام إلى باريس بعد تجربتي السابقة في إيطاليا وروسيا، لدي الآن هذه الفرصة الرائعة، ليس فقط لاكتشاف دوري جديد، ولكن لارتداء واحد من أرقى قمصان الأندية في العالم".

وأتم: "أود أن أشكر الرئيس والمدرب على هذه الثقة، وكلنا نعرف البعد الرياضي لباريس سان جيرمان، سوف أشارك اللاعبين طموحاتهم وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الأهداف، أتطلع للأجواء العاطفية العظيمة في ملعب حديقة الأمراء".