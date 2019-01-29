شكرا لقرائتكم «الساموراي» الياباني إلى نهائي آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - العين - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 29 يناير 2019 / 01:11
أنهى منتخب اليابان حلماً إيرانياً عمره 43 سنة وحرمه من إحراز لقب كأس آسيا في كرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بفوزه عليه 3-صفر في نصف النهائي أمس (الاثنين) على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.
وبلغت اليابان النهائي للمرة الخامسة بعد تتويجها في 1992 و2000 و2004 و2011، فيما انتهى الحلم الإيراني بالوصول إلى النهائي بعد ألقاب 1968 و1972 و1976. وسجل مهاجم فيردر بريمن الألماني يويا أوساكو (56 و67) وجنكي هاراغوتشي (90+1) أهداف اليابان، التي ستلتقي في النهائي الفائز من مواجهة الإمارات المضيفة وقطر اليوم (الثلثاء) في أبوظبي.
وحافظت اليابان على سجلها المثالي في نصف النهائي، إذ لم يسبق لها أن خسرت في هذا الدور سوى مرة واحدة أمام السعودية 2-3 في 2007.
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