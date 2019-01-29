شكرا لقرائتكم مشاركة نيمار ضد يونايتد «صعبة للغاية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 20:54

«سيكون من الصعب جداً على نيمار خوض المباراة ضد مانشستر يونايتد» في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في 12 شباط (فبراير)، بحسب ما أعلن المدرب الألماني لباريس سان جرمان الفرنسي توماس توخل، بعد فوز فريقه على رين 4-1 في الدوري المحلي.



وأوضح: «سيكون من المبكر الحديث عن تاريخ لعودة نيمار، لأنه يتعين علينا انتظار رد فعل نيمار على العلاج لمعرفة فكرة أوضح عن غيابه»، وتعرض نيمار للإصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ الأربعاء الماضي، وهي الإصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لجراحة الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب ثلاثة أشهر.

وتأتي الإصابة الجديدة قبل ثلاثة أسابيع من لقاء فريقه المرتقب ضد مانشستر يونايتد في 12 الشهر المقبل ضمن ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحدثت وسائل إعلام عن أنه لن يكون قادراً على المشاركة، وبينها صحيفة «لو باريزيان»، التي أشارت إلى أن الفحوص المختلفة كشفت عن «شعر في مشط القدم الخامس».

وبدا راديو مونتي كارلو «آر أم سي سبور» واثقاً من غياب النجم البرازيلي، الذي ينتظر وصول طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار إلى باريس الاثنين، فيما سبقه مدرب المنتخب تيتي الذي زار نجمه وقائد «سيليساو» الأحد للوقوف على وضعه.

واكتفى الجهاز الطبي لنادي سان جرمان ببيان صحافي مقتضب بعد الإصابة مباشرة، بالقول إن «الفحوص الأولية التي أجريت أظهرت إصابة جديدة في المشط الخامس للقدم. العلاج يتوقف على مدى التطور في الأيام المقبلة».