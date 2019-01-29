شكرا لقرائتكم أتلتيكو يعلن رسمياً ضم موراتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 29 يناير 2019 / 01:09

أعلن أتلتيكو مدريد، وصيف البطل وثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، الاثنين ضم المهاجم الدولي ألفارو موراتا من تشلسي الإنكليزي بموجب عقد إعارة مدته موسم ونصف الموسم.



وسيدخل الفارو، الذي دافع عن ألوان أتلتيكو مع الفرق السنية قبل الانتقال الى جاره وسيدخل الفارو، الذي دافع عن ألوان أتلتيكو مع الفرق السنية قبل الانتقال الى جاره ريال مدريد ، في منافسة مع الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني الآخر دييغو كوستا. وكان موراتا، الذي سيدافع عن ألوان الفريق الأول في نادي العاصمة لموسم ونصف الموسم، أجرى الاثنين الزيارة الطبية الروتينية التي تسبق عادة توقيع العقد، وقال اللاعب البالغ 26 عاماً أمام عدسات الكاميرات: «كل شيء سار على ما يرام»، معلناً بذلك اقتراب انتقاله رسمياً، بحسب الصحافة التي نشرت صوراً للاعب خارجاً من عيادة نادي العاصمة. وكان موراتا (27 مباراة دولية و13 هدفاً) الذي نشأ في ريال مدريد، سيمثل مستقبل منتخب إسبانيا بحسب المدرب السابق فيسنتي دل بوسكي، لكن يبدو أن سقف رأس الحربة وصاحب الجسم الرياضي (1,89 م و85 كلغ)، القوي والسريع، تحدد بعد انتقاله إلى تشلسي في 2017 مقابل 80 مليون يورو.



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