الإمارات وقطر في مواجهة تاريخية

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محمد عثمان - الرياض - أبوظبي – «الحياة» | منذ 11 ساعة في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 21:04

يلتقي مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي منتخبا الإمارات المضيفة وقطر ضمن نصف نهائي كأس آسيا 2019 في كرة القدم، وستكون المباراة حامية الوطيس، كون الفائز سيقطع تذكرة عبور إلى نهائي سيكون الأول لقطر في تاريخها والثاني للإمارات بعد 1996 على أرضها أيضاً.



تتزامن المباراة مع تصاعد الأداء الإماراتي في البطولة، فبعد بداية مخيبة من حيث المستوى ومقبولة من حيث النتائج، إذ تصدر الأبيض مجموعته أمام تايلاند والبحرين والهند، قدّم علي مبخوت ورفاقه أداء شجاعاً في ربع النهائي وأقصوا أستراليا حاملة اللقب بهدف.

انتصار شهد عودة الجماهير الإماراتية عن اعتكافها، فملأت مدرجات استاد هزاع بن زايد في العين، وستكون حاضرة بقوة اليوم في أبوظبي في ملعب محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي الذي حضر مباراة قرغيزستان في دور الـ16 لمؤازرة فريقه.

ولضمان امتلاء مدرجات الملعب البالغة سعتها نحو 40 ألف متفرج، اشترى مجلس أبو ظبي الرياضي جميع التذاكر المتبقية للمباراة ومنحها لجماهيره التي وقفت الأحد في طوابير للحصول عليها.

فنياً، يبدو المنتخب القطري في أفضل حالاته، ويعوّل مدربه الإسباني فليكس سانشيز على لاعب الوسط الهجومي أكرم عفيف، صاحب 5 تمريرات حاسمة، ومتصدر ترتيب هدافي البطولة المعز علي (7)، الذي يحتاج لهدف كي يعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي في نسخة واحدة (1996). لكن المهاجم البالغ 22 عاماً فشل بهز الشباك في آخر مباراتين ضد العراق وكوريا الجنوبية.

واللافت أن مسجلي هدفي الفوز في آخر مباراتين، المدافع العراقي الأصل بسّام الراوي ولاعب الوسط عبد العزيز حاتم سيغيبان عن المواجهة بسبب الإيقاف، فيما يعود الظهير الأيسر عبد الكريم حسن، أفضل لاعب في آسيا، ولاعب الوسط الدفاعي عاصم مادبو لانتهاء إيقافهما.

وقال ظهير أيمن المنتخب بدرو كوريا لوكالة فرانس برس: «لا أحد مرشح، لأنه نصف النهائي والجميع يريد الفوز في هذه المباراة. كلنا في مزاج جيد وثقة لخوض المباراة ونرغب بالفوز».

وتابع اللاعب البرتغالي الجذور: «من الصعب التأقلم مع غياب لاعبَين مميزَين، لكن مجموعتنا تضم لاعبين ذوي نوعية عالية. وفي ما يخصني بمقدوري التأقلم واللعب في الهجوم أو الدفاع».

وعن أهمية الدربي مع الإمارات، قال: «الجميع يعرف أن الفوز في هذه المباراة مهم جداً لمتابعة المشوار كي نحرز اللقب».

وفي الجهة الإماراتية، يعوّل «الأبيض» على هدافه علي مبخوت صاحب هدف التأهل ضد أستراليا، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف بعد تتويجه بلقب هداف نسخة 2015، ويصبح أفضل هداف عربي في المسابقة وراء الإيراني علي دائي (14) والياباني ناوهيرو تاكاهارا (10)، وشدد مدرب الإمارات الإيطالي ألبرتو زكيروني المتوّج مع اليابان بلقب 2011 والقادم في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، على أهمية التركيز لتخطي قطر: «لدي ثقة بتجاوز قطر بالتركيز العالي والأداء الجيد».