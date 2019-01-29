شكرا لقرائتكم .. ويدفع الإيرانيين للانهيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - العين - الإمارات - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 29 يناير 2019 / 01:03

أثبت منتخب اليابان أنه الرقم الصعب في كرة القدم الآسيوية، عندما دفع إيران القوية نحو «انهيار عاطفي»، فتغلب عليها بثلاثية نظيفة الاثنين في نصف نهائي كأس آسيا في مدنية العين الإماراتية.



وتسبب اليابان في انتهاء علاقة إيران ومدربها البرتغالي كيروش، الذي ودّع اللاعبين في شكل غير مباشر، إذ شكرهم على كل الذي قدموه في تلك السنوات الثماني التي أمضاها مع إيران، نظراً للظروف والإمكانات، في إشارة إلى العقوبات على إيران التي انعكست سلباً على المنتخب وتجهيزاته، مضيفاً: «حان الوقت لأظهر تقديري لمشجعي إيران».

وعما سيتركه المدرب المرشح لتدريب كولومبيا، أضاف: «التأسيس موجود، إيران تقدمت، وأعتقد أنه في السنوات الثماني المقبلة لن يقف المدرب أمام نفس اللاعبين. الأهم هو الإرث وكثيرون بدأوا اللعب في أوروبا».