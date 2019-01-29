موعد مباراة الزمالك و المقاصة

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جدة - عمرو شويل تقام فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 1 / 2019 مباراة الزمالك والمقاصة ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتازفى لقاء يبحث فيه الفريق الأبيض عن الثلاث نقاط لتعزيز صدارته للدوري. والتقي الفريقين في 12 مباريات فاز المقاصة في 6 مباريات مقابل 4 مواجهات للفارس الأبيض وتعادل الفريقين في مباراتين.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري قبل مواجهة المقاصة

يتصدر الزمالك جدول ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه نادى بيراميدز مع العلم أن الزمالك يتبقى له ثلات مباريات مؤجلة.

الزمالك بتصدر جدول ترتيب الدوري بعد أن خاض 17 لقاء حقق الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى ثلاث لقاءات وخسر مواجهة واحدة أمام النجوم وسجل الأبيض 39 هدفا واستقبلت شباكه 14 هدفا.

ترتيب المقاصة فى جدول الدوري قبل مواجهة الزمالك

يحتل فريق مصر المقاصة بقيادة مديره الفنى طلعت يوسف المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة.

جمع فريق مصر المقاصة نقاطه الـ30 فى الدوري بعد أن خاض 19 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات بينما خسر فى باقى المواجهات واستقبلت شباكه 19 هدفا بينما سجل 19 هدفا فى شباك المنافسين.

دوافع الزمالك والمقاصة قبل مواجهتهما بالدوري

يبحث الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسري كريستيان جروس عن الفوز على المقاصة واقتناص الثلاث نقاط وذلك لاستمرار صدارته وتربعه على عرش المسابقة وزيادة الفارق بينه وبين المنافسين.

المقاصة يبحث عن نتيجة إيجابية أمام الزمالك تحافظه على حظوظه فى التواجد فى المربع الذهبي فضلا عن أنه سيتخطى الأهلى الذى يتقدمه فى جدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط مع الأخذ فى الحسبان المباريات المؤجلة التى يلعبها الأهلى.

وبعد انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابى 3 / 3 فى اللقاء الذى أقيم على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 ليحافظ على صدارة الدورى بينما ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 ليبقى فى المركز الثانى.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب البطولة برصيد 42 نقطة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بينما وصل الأهلى إلى النقطة 30 محتلا بها المركز الثالث.