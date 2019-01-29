شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. المقاصة يهزم الزمالك 6-4 فى مواجهات الفريقين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مواجهة صعبة تجمع الزمالك مع المقاصة فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدورى الممتاز من عمر مسابقة الدورى العام، وهى مباراة فارقة فى مشوار الفريقين لرغبة كلاهما فى تحقيق الثلاث نقاط وامتلاكهما كتيبة من النجوم القادرة على صناعة الفارق.

ويدخل الزمالك مباراة المقاصة بعد تعادل مع بيراميدز 3-3، ورغم أنه متصدر إلا انه يرغب فى عدم عرقلة مسيرته نحو التتويج باللقب كما يحلم عشاقه ومحبيه ..بينما يدخل المقاصة اللقاء بعد خسارة كبيرة أمام الأهلى بثلاثية نظيفة.

وجاءت أرقام مواجهات الفريقين:

المواجهات: 11 مباراة

فوز المقاصة: 6 مباريات

فوز الزمالك: 4 مباريات

التعادل : مباراة واحدة .

الأهداف:

المقاصة: 17 هدفا

الزمالك: 14 هدفا

هداف الفريقين:

حسين الشحات من المقاصة.. هدفان

محمود كهربا من الزمالك.. هدفان

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