صور.. نجاح أمين عمر وسمير جمال فى اختبارات اللياقة البدنية لأمم إفريقيا بالنيحر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز الثنائى الدولى حكم الساحة أمين عمر وزميله الحكم المساعد سمير جمال، اختبارات اللياقة البدنية، لحكام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتى ستقام بالنيجر 2 فبراير القادم. خضع للاختبار 12 حكم ساحة و12 حكما مساعدا تحت إشراف إيدى ماييه ونصر الدين الشريفى معد اللياقة البدنية بالاتحاد الإفريقى. وظهر الثنائى الدولى أمين عمر وسمير جمال فى اختبارات اللياقة البدنية لحكام البطولة الإفريقية للشباب بمستوى متميز قبل انطلاقها يوم 2 فبراير القادم.

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