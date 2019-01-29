شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباريات الأهلى وسبورتنج فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت لجنة مسابقات اتحاد كرة السلة تعديلا فى موعد مباراتى الأهلى والجزيرة، والاتحاد مع سبورتنج، المقرر إقامتها اليوم فى منافسات الجولة السادسة من ذهاب الدور الأول لدورى السوبر.
وكان من المقرر إقامة جميع المباريات فى السادسة من مساء اليوم، إلا أنه تم تعديل موعد مباراة الاتحاد وسبورتنج ليتقدم موعدها 60 دقيقة على أن تقام فى الخامسة مساءا بدلا من السادسة، وكذلك مباراة الأهلى والجزيرة، تقرر لها الثامنة مساءا بدلا من السادسة أيضا.
وجاء تعديل موعد المباريات نظرا لإذاعة بعض المنافسات على إحدى الفضائيات.
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