شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ استكشاف سيمبا التنزانى ويختبر "ركبة" الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة الأوروجوايانى مارتن لاسارتى دراسة فريق سيمبا التنزانى، الذى يحل ضيفا على الأهلى يوم 2 فبراير المقبل على استاد برج العرب فى ثالث جولات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويشاهد الجهاز الفنى عددا من الفيديوهات الخاصة بفريق سيمبا، ومن بينها مواجهة الفريق فى دور المجموعات أمام كل من شبيبة الساورة الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى.

وكان الجهاز الفنى قد شاهد من قبل مباريات لفرق المجموعة الرابعة، للتعرف على نقاط قوة وضعف كل فريق، فيما يتم التركيز على فريق سيمبا من خلال مشاهدة مباريات للفريق ودراسته جيدا.

من ناحية أخرى، يخضع حمد الشيخ، لاعب الفريق لفحص طبى، عصر اليوم حيث يعانى الشيخ، من إصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وعلى ضوء الفحص الطبى اليوم يتحدد موعد عودته.

وقطع الشيخ، شوطا كبيرا فى طريق العودة من جديد للمشاركة الجماعية بعد خضوعه لبرنامج علاجى وتأهيلى.