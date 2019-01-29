شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. غزل المحلة يضم وليد عطية مهاجم الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة نادى غزل المحلة برئاسة إبراهيم صادق إجراءات التعاقد مع وليد عطية مهاجم الإسماعيلى، وذلك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. جاء توقيع اللاعب عقب الجلسة التى عقدها مع مجلس إدارة غزل المحلة بحضور محمد سلامة وكيل اللاعب والتى انتهت بتوقيع اللاعب لعقود الانضمام لقلعة الفلاحين لمدة أربعة أشهر على سبيل الإعارة. من جانبه أكد وليد عطية مهاجم الإسماعيلى أن الهدف من التعاقد مع المحلة جاء للبحث عن فرصة للمشاركة، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا لتحقيق طموحات غزل المحلة بالصعود للدورى الممتاز موجها الشكر لجماهير المحلة التى قامت بدعمه منذ إعلان لحظة التعاقد مع قلعة الفلاحين.

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