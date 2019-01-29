شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن مجدى يعتذر لجماهير الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عبدالرحمن مجدى جناح الإسماعيلى باعتذار لجماهير الفريق بعد خروجه الغاضب أثناء استبداله خلال مواجهة الاتحاد السكندرى. وتم استبدال عبد الرحمن مجدى فى الشوط الثانى ويشارك وجيه عبد الحكيم بدلا منه فى المباراة التى انتهت بفوز الدراويش بهدفين دون رد. وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى: أعتذر للجماهير عما بدر منى، أتطلع دائما للتواجد فى الملعب من أجل تقديم أفضل ما لدى والمساهمة فى استمرار الانتصارات التى حققها الفريق. واستكمل مجدى قائلا: ”كل ما حدث لا يتعدى نرفزة ملعب وهدفى دائما اسعاد الجماهير المساندة للفريق باستمرار”. وأنهى جناح المنتخب الأوليمبى الشاب: ”النتائج بدأت تتحسن مؤخرا وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل مركز ممكن بجدول المسابقة".

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