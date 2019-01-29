شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. آخر ظهور للبنا مع الزمالك.. الأبيض يفوز برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح إسناد مباراة الزمالك والمقاصة فى إطار الجولة العشرين من مسابقة الدورى، والمقرر لها الثامنة من مساء اليوم. وقبل مواجهة اليوم نرصد آخر مباراة أدارها البنا للفريق الأبيض بمسابقة الدورى.

التقى الزمالك مع فريق الرجاء يوم 14 مارس 2018، فى إطار الجولة التاسعة والعشرون من المسابقة المحلية، وانتهت بفوز الزمالك بأربعة اهداف مقابل هدف للرجاء.