شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدورى المصرى.. الأهلى يواصل الزحف نحو الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النادى الأهلى الزحف نحو صدارة جدول الدورى المصرى بعدما نجح المارد الأحمر فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة أمام وادى دجلة، عقب فوز القلعة الحمراء بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى العام فى المباراة التى شهدت اصابة رمضان صبحى وياسر إبراهيم ثنائى الأحمر.

وارتفع رصيد المارد الأحمر إلى النقطة 33 فى المركز الثالث، ويفصل الأهلى 6 نقاط فقط عن فريق بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بينما يتربع الزمالك على عرش صدارة جدول الدورى المصرى برصيد 42 نقطة.

ويتبقى للنادى الأهلى 4 مباريات مؤجلة بمسابقة الدورى العام، بعد أن خاض الفريق الأحمر 16 مباراة فقط فى البطولة المحلية، التى يحمل الأهلى لقبها فى ثلاث نسخ متتالية.

وفى صراع مؤخرة جدول الدورى المصرى، يأتى نادى بتروجت برصيد 15 نقطة فى المركز الأخير، فيما تراجع فريق وادى دجلة بعد خسارته أمام الأهلى للمركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة، وفى المركز الـ 16 يحل نادى إنبى بنفس رصيد النقاط مع وادى دجلة.