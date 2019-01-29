شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي المصري يوجه رسالة نارية للزمالك بشأن الفوز بالدوري والان مع التفاصيل

الخليج 365- حرص محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة للزمالك بشأن المنافسة على لقب الدوري المصري.

وقال يوسف في تصريحات إذاعية:"المنافسة ستكون قوية مع الزمالك المتصدر حاليا وبيراميدز الذي يحتل المركز الثاني".

وأضاف يوسف:" موقف الأهلي المتأخر عن صدارة الترتيب ليس جديدا، ومر به من قبل في أجيال مختلفة، وفي النهاية كان يحصد المارد الأحمر اللقب".

واختتم يوسف:"الأهلي ينظر لنتائجه فقط ويبحث عن تحقيق الفوز، دون النظر لنتائج منافسيه، وأنه يتم تحفيز اللاعبين بما قدمته الأجيال السابقة بحسم البطولة في النهاية بشرط بذل أقصى مجهود وتحقيق الانتصار بكل المباريات المقبلة".