شكرا لقرائتكم خبر عن جرعات الراحة بدأت تؤتي ثمارها مع ميسي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - وعد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بجلب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلي ملعب الكامب نو معقل النادي الكتالوني.
وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو: أن جرعات الراحة التي خطط لها ميسي بدأت تؤتي ثمارها، لكي يصل إلي جاهزية متكاملة في المرحلة الحاسمة من الموسم لكي يُعيد لقب الأبطال إلى الكامب نو كما وعد.
وأضافت الموندو: فهو يقدم مستوى ثابت ومتميز كالعادة وبالتأكيد سيصل لمستوي بدني عالي خلال الشهور القادمة.
وأبرزت الموندو: الأسطورة لا يمكن إيقافه هذا الموسم، خلال 15 سنة من حياته الإحترافية، الأرجنتيني لم يسجل ابدًا 19 هدفًا حتي الجولة الـ 21 من الليغا.
وأحرز ليونيل 19 هدفًا في الليغا، متصدر بهم هدافي الليغا بفارق 4 أهداف عن زميله في الفريق لويس سواريز، وأيضًا متصدر قائمة هدافي الحذاء الذهبي في الخميس دوريات الكبري.
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