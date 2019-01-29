شكرا لقرائتكم خبر عن الفيحاء يتعاقد رسميا مع عامرشفيع والان مع التفاصيل

أعلنت إدارة نادي الفيحاء التعاقد رسميا مع الأردني عامر شفيع حارس مرمى المنتخب الأردني ونادي شباب الأردن لمدة 6شهور خلال الميركاتو الشتوي الحالي .

واجتاز شفيع الإختبارات الطبية التي أجراها بالأمس في الرياض.ويمتلك شفيع العديد من التجارب الإحترافية حيث لعب في الفيصلي ونادي الإسماعيلي، وناديه الأصلي اليرموك.

وكان من أفضل اللاعبين في بطولة أمم آسيا لدورتين في عام 2004 و 2011 عندما تأهل المنتخب الأردني إلى الدور ربع النهائي في كلا البطولتين.