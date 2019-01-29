شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يثير الجدل حول مستقبل نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

الخليج 365- قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، إن لاعب السيتيزينز لم يخض مباريات كافية في المواسم الأخيرة، ليضمن عقدا جديدا رغم الدور الذي لعبه في نجاح النادي بالدوري الانجليزي الممتاز.

وغاب فينسنت كومباني، الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم، عن مباريات كثيرة بسبب الإصابات خلال المواسم القليلة الماضية، وقال جوارديولا إن النادي سيناقش مسألة تمديد التعاقد مع اللاعب ووكيل أعماله.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد، اليوم الثلاثاء، في الدوري "إنه لاعب رائع لكنه خاض مباريات قليلة في السنوات الخمس الماضية".

وتابع "لا يخالجنا أدنى شك في قدراته. افتقدناه كثيرا أثناء غيابه. هو لاعب مؤثر. إنه قائد الفريق وأحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم".

وواصل "يجب وضع هذه الحقائق على الطاولة ومناقشتها مع اللاعب ووكيله واتخاذ أفضل قرار للجميع".

ويلعب كومباني في مانشستر سيتي منذ 2008 وفاز بـ7 ألقاب كبيرة من بينها 3 ألقاب في الدوري، لكن جوارديولا قال إن أي قرار بتمديد عقد مدافع بلجيكا لا يجب أن تتحكم فيه العواطف وحدها.

وأكمل جوارديولا "النادي يعرف أهمية العواطف والروابط بين اللاعب والسيتي. يجب وضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات، خاصة وأن كومباني موجود هنا منذ فترة طويلة وساعدنا في بلوغ ما وصلنا إليه الآن".

وأتم "في الوقت ذاته لكل شيء نهاية كما يقولون".

