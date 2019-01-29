شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يخطط لخطف نجم برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- زعمت تقارير صحفية إسبانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يخطط للتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش متوسط ميدان يرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن تشيلسي منتبه لمستقبل راكيتيتش في حال قرر النجم الكرواتي الخروج من برشلونة في الصيف المقبل.

إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة لا يستغني عن راكيتيتش، ولكن في الصيف سيأتي دي يونج وربما رابيو ، وهو ما سيفتح باب الرحيل لراكيتيتش.

وأوضحت الصحيفة أن أندية آرسنال ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ مهتمين أيضاً بالظفر بخدمات راكيتيتش.

وقد رفض برشلونة بيع راكيتيتش لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي مقابل 90 مليون يورو ، بعد أن أقنعه فالفيردي بالبقاء.

جدير بالذكر أن راكيتيتش أعرب بالأمس عن نيته في الاستمرار في برشلونة ، موضحا إنه سعيد جدا في الكامب نو وفي المدينة ، ولديه ثقة كاملة من المدرب.