شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة في الدوري المصري والان مع التفاصيل

يلتقي الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى المصري الممتاز، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت . من المتوقع أن يدفع السويسرى كريستيان جروس بتشكيل مكون من: عماد السيد فى حراسة المرمى. حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع. طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط. عمر السعيد فى خط الهجوم". الخليج 365-

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