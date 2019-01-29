شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والشباب اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
وتقام مباراة الإتحاد والشباب في الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي يوم الثلاثاء 29 يناير، في تمام الساعة 7:20 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
ومن المتوقع ان يكون اللقاء صعب على الفريقين، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمتها الإداراتين، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وصعوبة موقف إتحاد جدة هذا الموسم وموقفه في جدول ترتيب الدوري.
وسيتم إذاعة مباراة الشباب واتحاد جدة مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.
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