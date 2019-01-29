شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي المصري يكشف حقيقة أزماته برسالة نارية والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لا يتحكم في قرارات المدير الفني للقلعة الحمراء. وقال محمد يوسف في تصريحات إذاعية:" أعرف مهام عملي جيدا ولا أتدخل في أي قرار خارج عملي". تابع محمد يوسف:" أنا لست مستر إكس كي أتسبب في رحيل لاعبين أو مدربين عن الأهلي وعلاقتي بلاسارتي قانمة على الاحترام". وتحدث محمد يوسف عن مدى خطورة إصابات علي معلول وياسر إبراهيم ورمضان صبحي خلال مباراة وادي دجلة. وفاز الأهلي على وادي دجلة 2-1 ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري. وأكمل محمد يوسف:"إصابات معلول وياسر إبراهيم رمضان صبحي ليست خطيرة وسيخضعون لكشف طبي للاطمئنان عليهم". وتابع يوسف:"إصابات معلول وإبراهيم ورمضان لا تدعو للقلق لأنها جاءت نتيجة الإجهادات فقط والجهاز الفني فضل تغييرهم وعدم التحامل عليهم".

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