انت الان تتابع رسميًا.. إنبي يضم نجمي الزمالك والمصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم مليم ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

أعلن نادي إنبي، ضم الثنائي أحمد شكري نجم المصري البورسعيدي نهائيًا، وأحمد رفعت جناح نادي الزمالك، على سبيل الإعارة، كما قام المهندس علاء خشب رئيس النادي البترولي بتوجيه الشكر لمسؤولي القلعة البيضاء بعد ضم اللاعب صاحب الـ25 عامًا، علمًا بأن كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء، قد رفض وجود رفعت في قائمة الفريق للموسم الجاري، ليتم وضعه في قائمة الانتظار، كما كان يتدرب اللاعب في بعض الفترات مع فريق الشباب بالنادي، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، وذلك بعد خروج رفعت ومهاجمة جروس قائلا: "أستغرب من طريقة تعامله البعيدة عن كرة القدم".

وكتب الحساب الرسمي للنادي البترولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "رسمياً الفريق الأول لنادى إنبى يضم اللاعب أحمد رفعت كإعارة من نادى الزمالك، ويضم اللاعب أحمد شكرى قادمًا من المصرى بيع نهائى". رسمياً الفريق الأول لنادى إنبى يضم اللاعب أحمد رفعت كإعارة من نادى الزمالك ويضم اللاعب/