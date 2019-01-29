رسميًا.. إنبي يضم نجمي الزمالك والمصري

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تحرير:كريم مليم ٢٩ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
أعلن نادي إنبي، ضم الثنائي أحمد شكري نجم المصري البورسعيدي نهائيًا، وأحمد رفعت جناح نادي الزمالك، على سبيل الإعارة، كما قام المهندس علاء خشب رئيس النادي البترولي بتوجيه الشكر لمسؤولي القلعة البيضاء بعد ضم اللاعب صاحب الـ25 عامًا، علمًا بأن كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء، قد رفض وجود رفعت في قائمة الفريق للموسم الجاري، ليتم وضعه في قائمة الانتظار، كما كان يتدرب اللاعب في بعض الفترات مع فريق الشباب بالنادي، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، وذلك بعد خروج رفعت ومهاجمة جروس قائلا: "أستغرب من طريقة تعامله البعيدة عن كرة القدم".
وكتب الحساب الرسمي للنادي البترولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "رسمياً الفريق الأول لنادى إنبى يضم اللاعب أحمد رفعت كإعارة من نادى الزمالك، ويضم اللاعب أحمد شكرى قادمًا من المصرى بيع نهائى". رسمياً الفريق الأول لنادى إنبى يضم اللاعب أحمد رفعت كإعارة من نادى الزمالك ويضم اللاعب/
وكتب الحساب الرسمي للنادي البترولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: "رسمياً الفريق الأول لنادى إنبى يضم اللاعب أحمد رفعت كإعارة من نادى الزمالك، ويضم اللاعب أحمد شكرى قادمًا من المصرى بيع نهائى".— Enppi Club (@Enppi_Club)
رسمياً الفريق الأول لنادى إنبى يضم اللاعب أحمد رفعت كإعارة من نادى الزمالك ويضم اللاعب/ أحمد شكرى قادماً من المصرى بيع نهائى .#نادى_إنبى pic.twitter.com/bE2oNWUZFk— Enppi Club (@Enppi_Club) January 29, 2019
وتشير الأرقام إلى أن أحمد رفعت شارك مع الزمالك في 26 مباراة بواقع 1.107 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أخرى، وقبل أن ينضم للزمالك لعب رفعت لإنبي 61 مباراة بواقع 2.608 دقائق، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 6 أخرى.
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