انت الان تتابع تاكيس جوناس: الأهلي ظهر "صغيراً" أمام وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ يناير ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

"فخور بأداء لاعبي وادي دجلة أمام النادي الأهلي، قدموا عرضاً متميزاً ونجحوا في السيطرة على مجريات الأمور في الشوط الثاني بعدما نجحوا في فرض سيطرتهم على الكرة واضطروا الأهلي للتراجع وأصبحت لنا اليد العليا في اللقاء"، بهذه الكلمات بدأ تاكيس جوناس تصريحاته عقب نهاية مباراة وادي دجلة مع الأهلي التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف. وأشاد المدير الفني لفريق دجلة بأداء لاعبيه ووعيهم خلال اللقاء، موضحاً أن الأهلي فاز باللقاء بفضل ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم ضد فريقه رغم أن الكرة في البداية كانت خطأ واضح لصالح دجلة.

وتابع مدرب دجلة قائلاً:" صعب على أى فريق أنه يبتعد شهر عن المباريات وبعدها يلعب بنفس المستوى، وأعتقد إنه واحد من أسباب خسارتنا للمباراة، خاصة إن وادي دجلة سيطر في الشوط الثاني واتيحت لنا أكثر من فرصة لكن لم يحالفنا التوفيق".وأضاف قائلاً :"لابد أن أوجه التهنئة للاعبي دجلة مجدداً على تطور أدائهم، خاصة