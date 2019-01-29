كأس آسيا.. الإمارات تواجه قطر في صراع بطاقة النهائي الثانية

يسعى منتخب الإمارات لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التربع على عرش آسيا عندما يلتقى مع منتخب قطر فى الرابعة عصر اليوم بملعب "محمد بن زايد"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس آسيا المقامة حاليًا في دولة الإمارات.

وحجز منتخب الإمارات مقعده فى الدور نصف النهائى للمرة الثانية على التوالي بمسابقة كأس آسيا بعدما تغلب على منتخب أستراليا "حامل اللقب" بهدف دون مقابل، فيما تغلب منتخب قطر على كوريا الجنوبية بالنتيجة ذاتها.

وتعقد جماهير الإمارات آمالها على القناص علي مبخوت وخبرة إسماعيل مطر وأحمد خليل، بجانب الروح القتالية لبقية اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية للمرة الثانية فى التاريخ بعد نسخة 1996 التي أقيمت أيضًا في دولة الإمارات.

ويعد علي مبخوت الهداف التاريخي للعرب في بطولة كأس آسيا بعدما سجل هدف التأهل للدور نصف النهائي أمام إيران، حيث رفع رصيده من الأهداف إلى 9 متفوقًا على الكويتي جاسم الهويدي والعراقي يونس محمود أصحاب الـ8 أهداف.

كما احتل نجم منتخب الإمارات المركز الثالث فى قائمة الهدافين التاريخيين ببطولة كأس أسيا خلف الإيراني علي دائي صاحب الـ 14 هدفًا والكوري الجنوبي لي دونج كوك صاحب الـ10 أهداف.

ولن تكون مهمة منتخب الإمارات في بلوغ المباراة النهائية لمسابقة كأس آسيا لاسيما أنه سيواجه منافسًا عنيدًا هو منتخب قطر الذي حجز مقعده في الدور نصف النهائي للمرة الأولى فى تاريخه وسيسعى جاهدًا لاستكمال صحوته بالوصول إلى نهائي المسابقة.

وتذوق منتخب قطر طعم الانتصار في المباريات الخمس التي خاضها في البطولة كما حافظ على نظافة شباكه طوال مشواره في المسابقة القارية.

ويفتقد في مباراة اليوم لجهود لاعبه بسام الراوي بعد حصوله على الإنذار الثاني في مباراة كوريا الجنوبية، فيما يغيب عن منتخب الإمارات الثنائي محمد أحمد وخليفة مبارك بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن أخر مواجهة رسمية بين منتخبي الإمارات وقطر تعود إلى دور المجموعات بالنسخة الماضية من مسابقة كأس آسيا التي أقيمت فى أستراليا قبل 4 سنوات، وفاز فيها منتخب الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت تألق الثنائي أحمد خليل وعلي مبخوت بتسجيل كل منهما هدفين.