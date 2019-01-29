تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 29 - 1 - 2019 العديد من المباريات المهمة فى مختلف الملاعب العالمية، على رأسها مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي فى الدورى الإنجليزى. مواعيد مباريات كأس الأمم الآسيوية والقنوات الناقلة قطر x الإمارات – الساعة الرابعة عصرا على قناة MAX 1 beIN SPORTS مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة فالنسيا x خيتافي – الساعة العاشرة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS 3 مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة ميلان x نابولي – الساعة العاشرة إلا ربع مساءا على قناة beIN SPORTS 4 مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة آرسنال x كارديف سيتي – الساعة العاشرة إلا ربع مساءا على قناة beIN SPORTS 13 فولهام x برايتون – الساعة العاشرة إلا ربع مساءا على قناة beIN SPORTS 12 وولفرهامبتون x وست هام يونايتد – الساعة العاشرة إلا ربع مساءا على قناة beIN SPORTS 8 هيديرسفيلد تاون x إيفرتون – الساعة العاشرة إلا ربع مساءا على قناة beIN SPORTS 7 مانشستر يونايتد x بيرنلي – الساعة العاشرة مساءا على قناة beIN SPORTS 3 نيوكاسل يونايتد x مانشستر سيتي – الساعة العاشرة مساءا على قناة beIN SPORTS 2 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة الزمالك X مصر المقاصة – الساعة الثامنة مساءا على قناة ON SPORT مواعيد مباريات كأس الرابطة الفرنسية والقنوات الناقلة جانجون x موناكو – الساعة العاشرة مساءا على قناة beIN SPORTS 6

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