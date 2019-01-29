نادي أهلي جدة السعودي يعلن توقيع عقد مبدئي مع الروماني نيكولاي ستانسيو

أعلن نادي أهلي جدة السعودي توقيع عقد مبدئي مع الروماني نيكولاي ستانسيو، لاعب سبارتا براج التشيكي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأصدر الأهلي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه إن النادي وقع عقدا مبدئيا مع صانع الألعاب ستانسيو.

وأفاد البيان بأن التوقيع النهائي مع اللاعب سيمتد لـ3 سنوات ونصف، عقب اجتيازه الفحوصات الطبية في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين.

كان الأهلي أعلن التعاقد بشكل نهائي مع المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس، قادما من فالنسيا الإسباني بعقد يمتد لموسم ونصف بدءا من يناير/كانون الثاني الحالي.