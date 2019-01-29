الاتحاد والشباب الفارق النقطي وحده لا يكفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تتعدى مواجهة الاتحاد وضيفه الشباب اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وصفها بقمة الجولة الـ17 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تهم نتيجتها كلا منهما بعد أن رمما صفوفهما في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدد من التعاقدات المحلية والأجنبية، خاصة الاتحاد الذي تنتظر جماهيره عودته إلى الطريق الصحيح بعد أن ضل عن سكته في الدور الأول.

وقد لا يشكل الفارق الكبير بين الفريقين من حيث النقاط (23 نقطة لمصلحة الشباب) والترتيب، دورا كبيرا في التوقع بنتيجة المباراة.

ويملك صاحب الأرض والجمهور 9 نقاط فقط في المركز قبل الأخير، فيما للشباب 32 نقطة في المركز الثالث.

ويبحث الاتحاد عن النقاط الثلاث ومواصلة إنقاذ نفسه من شبح الهبوط، مستفيدا من الإضافات العديدة في مختلف الخطوط.

وسيرمي المدير الفني للاتحاد، الكرواتي سلافن بيلتش بجميع أوراقه في المواجهة التي ينظر إليها على أنها انطلاقة حقيقية بعد الفوز على القادسية في الجولة الماضية، والتأهل إلى دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. وسيكون لاعب الرأس الأخضر رودريغو أحد الخيارات المهمة والمتاحة لبيلتش في الشق الهجومي، بجانب البرازيلي رومارينهو والدولي فهد المولد، وكذلك ورقتي عبدالعزيز البيشي وياسين برناوي المنضمين حديثا للفريق.

في الجانب الآخر، تظهر رغبة الروماني سوموديكا في مواصلة التقدم والمنافسة على صدارة الدوري، وتجاوز إخفاق الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد التعاون. وسيشكل تواجد الثنائي المغربي مبارك بوصوفه والبرازيلي سيبا ستياو اللذين تعاقد معهما الفريق أخيرا، إضافة فنية كبيرة لخط مقدمة الليث، واستغلال بطء خط ظهر الاتحاد.