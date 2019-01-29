برنامج معايشة لفني الأخضر الشاب في بيتيس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عاما أمس، برنامج المعايشة مع الجهاز الفني لنادي ريال بيتيس الإسباني الذي يتولى الإشراف الفني عليه المدرب الإسباني كيكي سيتيين، وذلك بعد الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الإسباني.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب الذي حقق لقب كأس آسيا تحت 19 عاما الماضي، وتأهل لمونديال العالم للشباب 2019 في بولندا، من المدرب خالد العطوي، ومساعده أحمد المالكي، ومدرب اللياقة عبدالله المهيدب، ومدرب الحراس ماجد الغانم، والمحلل الفني زامل التميمي، والمنسق منصور العبدالله.

وتشتمل المعايشة التي تمتد حتى 10 فبراير المقبل على عدد من الأمور الفنية، كحضور الحصص التدريبية والمحاضرات الفنية للفريق الأول برفقة الجهاز الفني، والاطلاع على سير العمل، ومناقشة الجهاز الفني في ذلك، كذلك حضور ومتابعة مباريات الفريق في الدوري الإسباني، وعقد ورش عمل مشتركة.