كأس الملك للقدرة والتحمل الأكبر في العالم بجوائز الـ15 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير محمد بن سلمان، بمضاعفة قيمة جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لسباق القدرة والتحمل إلى 15 مليون ريال، ليصبح أكبر سباق للقدرة والتحمل من حيث القيمة في العالم، وذلك لتعزيز مكانة محافظة العلا كوجهة سياحية للتراث والفنون والثقافة والطبيعة والرياضة.

ومن جهته قال محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الأمير بدر بن عبدالله «تحظى الهيئة من خلال مهرجان شتاء طنطورة بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان من أجل إبراز مكانة وتاريخ الجوهرة الأثرية، وإدراجها ضمن الوجهات العالمية الأكثر تألقا للسياحة والأكثر جذبا للاستثمار وتوفير فرص العمل لشباب وشابات المحافظة».

وينطلق السباق تحت مسمى (ملتقى الفرسان) في 2 فبراير المقبل بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية.

يذكر أن السباق لفئة النجمتين والمعترف به من الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كلم، وعلى مدى 4 مسارات تمر عبر جبال العلا فائقة الجمال، وذلك وفق مسار تقني يمتد بين الصحراء والجبال ويستغرق نحو 8 ساعات لإتمامه بمشاركة عدد من الفرسان من حول العالم.

جوائز البطولة