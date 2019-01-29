المدرجات مع الإمارات ضد قطر في نصف نهائي آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يلتقي المنتخبان الإماراتي والقطري اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي ضمن الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019 المقامة حاليا في الإمارات، حيث يشتعل الصراع بينهما على أحد مقعدي المباراة النهائية ومواجهة منتخب اليابان الذي أقصى إيران بالفوز عليه 3-0 أمس.

وفي ظل الأهمية البالغة للمباراة على المستويين العربي والآسيوي، ينتظر ألا يقتصر الحضور الجماهيري في المدرجات على الجماهير الإماراتية، بل من المتوقع حضور الآلاف من المشجعين العرب من مختلف الجنسيات.

في المقابل ينتظر ألا يحظى المنتخب القطري بتشجيع كبير في المدرجات نظرا لقرار المقاطعة المفروض من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر منذ منتصف 2017.

ويتفق كثيرون على أن المواجهة ستكون من نصيب الفريق الأكثر هدوءا وقدرة على ضبط النفس والاستفادة من أخطاء المنافس في ظل هذه الأجواء المشحونة المحيطة بالمباراة ورغبة كل من الفريقين في التقدم إلى النهائي.

وحظيت المباراة بإقبال جماهيري كبير على التذاكر، حيث بيع أكثر من 15 ألف تذكرة في غضون 3 ساعات، كما تحظى باهتمام إعلامي كبير مما ينبئ بملحمة كروية جماهيرية رائعة وأن الفائز الأكبر فيها هو الكرة العربية.

ورغم إقامة البطولة في الإمارات والمساندة الهائلة من الجماهير للأبيض، يصعب التكهن بنتيجة المباراة في ظل حالة الحماس والتحفز الشديدين في الفريقين.