- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حسين السيد وعطوة تحت منظار أجيرى قبل معسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توجه أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، إلى السعودية اليوم، لمتابعة المحترفين المصريين هناك قبل معسكر الفراعنة الذى ينطلق فى مارس المقبل، ويشهد مباراتىّ النيجر ونيجيريا .
وكتب أحمد ناجى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، :" الأن بمطار القاهره متجها الى القصيم لمشاهدة مباراة الاتفاق والرائد لمتابعة حسين السيد الإتفاق ومحمد عطوة الرائد ومنها الى جده لقضاء اسبوع كامل مع محمد عواد لمتابعة تدريباته ومشاهدة مباراة الوحده واتحاد جده استودعكم الله".
يذكر أن المنتخب سيضم بعض الوجوه الجديدة فى المعسكر المقبل للحكم عليهم عن قرب قبل بطولة أمم افريقيا.
ناجى
كانت هذه تفاصيل خبر حسين السيد وعطوة تحت منظار أجيرى قبل معسكر المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.