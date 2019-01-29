شكرا لقرائتكم حسين السيد وعطوة تحت منظار أجيرى قبل معسكر المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه أحمد ناجى مدرب حراس مرمى منتخب مصر، إلى السعودية اليوم، لمتابعة المحترفين المصريين هناك قبل معسكر الفراعنة الذى ينطلق فى مارس المقبل، ويشهد مباراتىّ النيجر ونيجيريا .

وكتب أحمد ناجى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، :" الأن بمطار القاهره متجها الى القصيم لمشاهدة مباراة الاتفاق والرائد لمتابعة حسين السيد الإتفاق ومحمد عطوة الرائد ومنها الى جده لقضاء اسبوع كامل مع محمد عواد لمتابعة تدريباته ومشاهدة مباراة الوحده واتحاد جده استودعكم الله".

يذكر أن المنتخب سيضم بعض الوجوه الجديدة فى المعسكر المقبل للحكم عليهم عن قرب قبل بطولة أمم افريقيا.