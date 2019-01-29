شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يلتقى الزمالك بنظيره مصر المقاصة ، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

من المتوقع أن يدفع السويسرى كريستيان جروس بتشكيل مكون من: عماد السيد فى حراسة المرمى

حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع

طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط

عمر السعيد فى خط الهجوم.

وضمت قائمة الزمالك كل من حراسة المرمى : عماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ومحمد حسن ومحمد إبراهيم ومحمود كهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمد عنتر.

خط الهجوم: عمر السعيد وحميد أحداد وخالد بوطيب.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، فيما يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.