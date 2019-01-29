شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً ..أحمد مجدى الصفقة الخامسة للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الإنتاج الحربى فى إبرام الصفقة الخامسة له فى الميركاتو الشتوى الحالى بالتعاقد مع أحمد مجدى لاعب خط وسط الاتحاد السكندرى لمدة ثلاثة مواسم ونصف . ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ونبيل أبو زيد وكيل أعماله ، وحصلت العجلات الحربية على الاستغناء الخاص بمجدى من نظرائهم فى زعيم الثغر . وكان الانتاج الحربى قد تعاقد مع علاء سلامة وأحمد رؤوف وحمادة ناصر ومحمود عبد النبى . ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها السابع من فبراير المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام . وتعادل الانتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى الجولة العشرين للمسابقة .

احدث صفقات الانتاج الحربى

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