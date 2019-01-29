شكرا لقرائتكم خبر عن طرق خاصة في ملاعب بطولة أمم افريقيا لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق وزير الشباب والرياضة برئاسة اشرف صبحي بالتنسيق مع اتحاد الكرة ومسئولو الاستادات علي تخصيص طرق للجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال بطولة امم افريقيا المقبلة، للدخول الي الملعب ومنه الي المدرج بسهولة والخروج من الملعب بسهولة ايضا مع تخصيص المدرج باحدث الوسائل وسيتم العمل بهذا الامر في جميع الاستادات المختارة للبطولة.
يذكر انه تم اختيار استادات القاهرة والسلام و الكلية الحربية والاسماعيلية وبورسعيد و استاد المكس و الإسكندرية واستاد الجيش بالسويس لاستضاقة بطولة امم افريقيا.
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