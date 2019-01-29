شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عصام الحضرى.. قوة وإرادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عصام الحضرى حارس المرمى لا يعرف المستحيل، حيث إنه أصبح حديث الصباح والمساء فى الشارع الكروى بعدما أعلن عن تراجعه لفكرة الاعتزال الدولى والتجهيز لأمم أفريقيا 2019 التى ستستضيفها مصر يونيو المقبل.

كما أن عصام الحضرى لاعب من طراز فريد لديه قوة إرادة فى استكمال مسيرته فى كرة القدم لأطول وقت ممكن لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أنه تخطى عامه الـ46 .

فيما أن عصام الحضرى لديه طموح قوى خلال المرحلة المقبلة بفضل الحماس الذى يتمته به، حيث يرصد ”الخليج 365” لقطات توضح عزيمة الحضرى فى الملعب وبعض من حياته الشخصية البعيدة عن المستطيل الأخضر فى الصور التالية :



عصام الحضرى و إبنته شدوى



عصام الحضرى و إبنته شهد



عصام الحضرى و جانب من الحماس فى المباريات



عصام الحضرى و زوجته صابرين و نجله



عصام الحضرى فى العمرة



عصام الحضرى فى سيلفى مع والدته



عصام الحضرى فى نظرة القوة