أحمد ناجى يغادر القاهرة متوجها إلى المملكة العربية السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدير بالذكر، أن الجهاز الفني للمنتخب الأول يواصل استعداداته لبطولة الأمم الأفريقية والتى من المقرر أن تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، حيث يتابع أعضاء الجهاز الفني جميع اللاعبين المصريين المتواجدين في الأندية المصرية أو المحترفين سواء على المستوى العربي أو العالمي، ويذكر أن حارس مرمى الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر محمد عواد محترف حاليا في السعودية بنادي الوحدة السعودي.

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