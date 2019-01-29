شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفق مع الطلائع على ضم أحمد سامى بعد شرائه من المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو الأهلى اتفاقهم مع نظرائهم فى طلائع الجيش، بخصوص ضم أحمد سامى مدافع الفريق العسكرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية أو بنهاية الموسم الجاري.

ويتواجد أحمد سامى حاليًا على قوة طلائع الجيش، بعد استعارته من مصر المقاصة لمدة موسم ونصف تنتهى بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه يحق للفريق العسكرى الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، حال دفع مبلغ مالى محدد وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.

ورغم إعلان الأهلى غلق ملف الصفقات فى الميركاتو الشتوى الجاري، إلا أن الإدارة الحمراء ترغب فى ضم أحمد سامي، الذى تم الاتفاق على ضمه فى الصيف بوقت سابق، وذلك لإنهاء صداع خط الدفاع الذى يعانى فى الفترة الأخيرة، والذى تم علاجه جزئيًا بضم ياسر ابراهيم مدافع سموحة وفى جود الثنائى سعد سمير وأيمن أشرف.

ويقود عدلى القيعى مفاوضات ضم أحمد سامى مع إدارة طلائع الجيش فى الوقت الحالي، حيث من المقرر أن تصل قيمة الصفقة لـ20 مليون جنيه بجانب إعارة لاعبين من الأهلى للفريق العسكرى سواء تمت الصفقة فى الميركاتو الجارى أو فى الصيف المقبل.