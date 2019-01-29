المنتخب يتحفظ على عودة الحضرى قبل أمم أفريقيا لهذا السبب

اليوم السابع - كتب محمد مراد - حاتم رضا



تحفظ مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيري، على ضم عصام الحضرى حارس مرمى الفراعنة إلى صفوف المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى منتصف شهر يونيو المقبل بسبب كبر سنه بعد تخطيه حاجز الـ46 عامًا.

كشف مصدر بمنتخب مصر الأول عن أن ضم عصام الحضرى إلى القائمة النهائية للمشاركة فى أمم أفريقيا سيكون صعبًا للغاية وأقرب إلى المستحيل خاصة أن هناك ترتيبًا للحراس فى فكر الجهاز الحالى وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى من الأهلى ومحمود جنش من الزمالك ومحمد عواد...