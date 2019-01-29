اليوم السابع - كتب محمد مراد - حاتم رضا
تحفظ مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكى خافيير أجيري، على ضم عصام الحضرى حارس مرمى الفراعنة إلى صفوف المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى منتصف شهر يونيو المقبل بسبب كبر سنه بعد تخطيه حاجز الـ46 عامًا.
كشف مصدر بمنتخب مصر الأول عن أن ضم عصام الحضرى إلى القائمة النهائية للمشاركة فى أمم أفريقيا سيكون صعبًا للغاية وأقرب إلى المستحيل خاصة أن هناك ترتيبًا للحراس فى فكر الجهاز الحالى وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى من الأهلى ومحمود جنش من الزمالك ومحمد عواد...
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب يتحفظ على عودة الحضرى قبل أمم أفريقيا لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.