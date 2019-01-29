6 مكاسب للأهلي بعد الفوز على دجلة.. واستمرار الإصابات أبرز الخسائر

اليوم الجديد

واصل الأهلي انتفاضته في مشوار الدوري الممتاز، خلال الفترة الحالية بفوز على وادي دجلة بثنائية مقابل هدف، بالجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز السابع له في آخر تسع مباريات بالدوري، بعدما حقق الفوز أمام بتروجيت والجونة وطلائع الجيش والنجوم، وتعثر بالتعادل أمام الداخلية ثم الهزيمة من بيراميدز، قبل أن يستفيق مرة أخرى ويفوز أمام سموحة ومصر المقاصة، واليوم أمام وادي دجلة.

ويستعرض اليوم الجديد أبرز مكاسب الأهلي خلال مباراة اليوم، بالإضافة إلى بعض الخسائر والتي يأتي في مقدمتها استمرار...