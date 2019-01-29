مدافع فالنسيا ينتقل إلى الأهلي السعودي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الإثنين، عن تعاقده رسمياً مع المدافع البرازيلي أدريلان سانتوس، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأصدر الأهلي بياناً عبر حسابه على تويتر، ذكر فيه أن البرازيلي أدريلان سانتوس وقع عقد انضمامه إلى الأهلي لمدة موسم ونصف قادماً من فالنسيا الإسباني”.

واجتاز اللاعب الفحوص الطبية بنجاح، وفقاً لما أعلنه الأهلي في البيان.

ومن جهة أخرى، وقعت إدارة النادي عقد مبدئي مع الروماني نيكولاي ستانسيو لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.