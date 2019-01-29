الإصابة تبعد غودين عن صفوف أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن مدافعه الدولي الأوروغوياني دييغو غودين، يعاني من شد في عضلة الفخذ اليمنى، لتحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة “دريبي العاصمة” أمام ريال مدريد 9 فبراير (شباط) المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

كما تأكد غياب قائد “الروخيبلانكوس” عن المواجهة المقبلة لفريقه أمام ريال بيتيس الأحد المقبل على ملعب بينيتو فيامارين في الجولة 22 من “الليغا”.

ولم يحدد الطاقم الطبي الفترة التي سيبتعد خلالها اللاعب عن الملاعب، إلا أن هذا النوع من الإصابات يحتاج لنحو أسبوعين للشفاء والعودة من جديد.

وسيكون صاحب (32 عاماً) لائقاً للمشاركة أمام يوفنتوس الإيطالي 20 من الشهر المقبل أمام يوفنتوس في ذهاب دور 16 نهائي دوري الأبطال على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتعرض غودين لهذه الإصابة خلال مباراة فريقه السبت الماضي أمام خيتافي، والتي حسمها رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني 2-0، حيث استبدل بين شوطي اللقاء، ولم يشارك في التدريبات الجماعية في اليوم التالي.

وبهذا ينضم غودين لقائمة الغيابات التي ضربت صفوف الفريق هذا الموسم، لاسيما في خط الدفاع.

يذكر أن اللاعب اللاتيني شارك في 24 مباراة مع فريقه من إجمالي 32 هذا الموسم، 22 منها كأساسي، بينما غاب عن 7 مباريات بداعي الإصابات أو الآلام العضلية.