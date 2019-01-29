بينيتيز يرفض تأكيد الاستمرار في تدريب نيوكاسل

‬لم يستبعد مدرب نيوكاسل يونايتد، رفائيل بينيتيز، الرحيل عن النادي هذا الموسم، إذا لم يعزز المسؤولون التشكيلة في فترة الانتقالات الحالية.

وينتهي عقد بينيتيز مع نيوكاسل في يونيو (حزيران)، لكن عدم تدعيم صفوف النادي بلاعبين جدد لمساعدة الفريق الذي يحتل المركز 17 في الدوري الممتاز على البقاء بين الكبار أصاب المدرب الإسباني بالإحباط، وربما يدفعه إلى عدم استكمال فترة العقد.

وقال بينيتيز رداً على سؤال بشأن الاستمرار حتى نهاية العقد: “لا أستطيع تأكيد أي شيء، لم أكن أفكر في الرحيل”.

وثارت خلاف بين بينيتيز ومالك النادي مايك آشلي بشأن استراتيجية التعاقدات قبل ثلاثة أيام على إغلاق فترة الانتقالات الحالية، لكنه لا يرغب في ترك النادي والفريق يبتعد بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وأضاف بينيتيز: “أنا مدرب محترف وأرغب في القيام بكل الأشياء على أفضل ما يكون، في وقت من الأوقات قررت الاستمرار

مع الفريق في الدرجة الثانية لانهاء عملي بالشكل المطلوب، أتحلى ببعض المبادئ وسأحاول إنهاء الأمور بأفضل صورة”.

ويستضيف نيوكاسل منافسه مانشستر سيتي في الدوري اليوم الثلاثاء.