إصابات الأهلي صداع مزمن في رأس لاسارتي

كتب - محمد اللاهوني

مازالت أزمة الإصابات تضرب بقوة النادي الأهلي في الفترة الحالية وتتحدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني، بعد أن انضم الوافد الجديد حمدي فتحي إلى «المستشفى الحمراء» لإصابته بإجهاد في العضلة الضامة يؤدي لغيابه لفترة تصل إلى 10 أيام كاملة ليغيب عن لقاءي سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا وإنبي بالدوري يومي السبت والثلاثاء القادمين.

وخضع حمدي فتحي لبرنامج تأهيلي للتخلص من الإصابة العضلية، كما أن اللاعب سيخوض فترات استشفاء من أجل العودة بقوة للملاعب في الفترة القادمة خاصة أنه حجز مقعده أساسياً في التشكيلة الحمراء.

وضرب الإجهاد أيضاً حارس المرمى

الثالث علي لطفي الذي اشتكى من إصابة عضلية أبعدته عن مباراة وادي دجلة أمس الاثنين، بالدوري وأدى تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بخلاف أحمد علاء الذي حصل على راحة أيضاً للإجهاد.

ووجه الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، تحذيراً بخصوص التعجل في دفع حسام عاشور لاعب الوسط مرة أخرى بداية من لقاء سيمبا، خاصة أن اللاعب عاد من إصابة طويلة وتجددت مرتين في كاحل القدم وطالب بالاستمرار في إنهاء برنامجه التأهيلي بشكل تام.

وأكد الطبيب أن أحمد الشيخ صانع الألعاب حالته في تحسن مستمر وسيعود للمران الجماعي في غضون فترة قليلة بعدما تعرض لإصابة في الرباط الداخلي للركبة، موضحاً أن أحمد فتحي الظهير الأيمن مازال أمامه بعض الوقت للعودة للتدريبات للتخلص تماماً من إصابة العضلة الأمامية، كما أن الثنائي المغربي وليد أزارو ومروان محسن لاعبي الفريق يواصلان التدريبات للتخلص من الإصابة العضلية وبدأ اللاعبان التدريب بالكرة.

وأكد أنه تم منح الدكتور خالد محمود اللاعب محمد نجيب مدافع الفريق راحة إجبارية بعد إجراء جراحة في غضروف الركبة.. وستصل مدة الراحة إلى 3 أسابيع وربما تزيد حسب تحسن حالة اللاعب، موضحاً أن «نجيب» سيخضع لاختبار طبي بعد نهاية فترة الراحة لحسم إمكانية عودته للتدريبات الجماعية للأهلي وتحديد موعد عودته للمباريات.