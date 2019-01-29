تعرّف على موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري.. والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم، فريق مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المواجهة المرتقبة بينهما، ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق فوز جديد والحفاظ على موقعه كمتصدر لجدول ترتيب البطولة.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري:

تنقل مباراة الزمالك ومصر المقاصة عبر قناتي النيل للرياضة، وONSPORT بصوت المعلق أيمن الكاشف.

يدخل أبناء الفانلة البيضاء المباراة، تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس، بهدف الحصول

على النقاط الثلاث، للحفاظ على قمة جدول المسابقة، التى يتربع عليها الفريق برصيد ٤٢ نقطة، بعد التعادل الإيجابى الذى حققه الزمالك مع بيراميدز بثلاثية فى أقوى مباريات هذا الموسم.

يتسلح لاعبو الزمالك بروح الانتصارات أملًا فى التقدم خطوة جديدة نحو درع الدورى، خصوصًا أن لقاء مصر المقاصة يعتبر من المحطات المهمة للفريق قبل السفر إلى كينيا بعد أيام لمواجهة فريق جورماهيا فى أولى جولات دور المجموعات فى الكونفيدرالية الأفريقية.

استعد الفريق جيدًا لهذه المواجهة الصعبة عن طريق التدريبات اليومية بملعب عبداللطيف أبورجيلة، حيث ركز

جروس على الجانبين الفنى والتكتيكى من خلال قيامه بتصحيح أخطاء لاعبيه، وتجربة خطة المباراة التى تعتمد بشكل كبير على محاصرة المنافس فى وسط ملعبه، والضغط من جميع الاتجاهات، والتركيز على لعب الكرة من لمسة واحدة، وكذلك التحرك من دون كرة، وأيضًا التدريب على الضربات الثابتة.

أكد جروس للاعبين أهمية اللقاء وضرورة اللعب بروح قتالية عالية، والتركيز داخل المستطيل الأخضر، وعدم الاعتراض على التحكيم، واستغلال جميع الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى المنافس، مشددًا على أن المواجهة مع فريق محترم، يضم مجموعة من اللاعبين على أعلى مستوى.

أما فريق مصر المقاصة، تحت قيادة مديره الفنى طلعت يوسف، فإنه يسعى هو الآخر إلى تحقيق الفوز لتعويض الخسارة من الأهلى فى اللقاء السابق بثلاثية نظيفة، أملًا فى الحفاظ على الوجود داخل المربع الذهبى، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد ٣٠ نقطة.